29 июля, 11:15,
обновлено 29 июля, 11:31
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о перехвате двух модернизированных украинских ракет комплекса С-200

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Кроме того, силы ПВО России перехватили семь крылатых ракет Storm Shadow

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Силы ПВО России перехватили за сутки две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные украинские ракеты комплекса ПВО С-200, а также 7 крылатых ракет Storm Shadow, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 6 украинских беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены две модернизированные для ударов по наземным целям зенитные ракеты комплекса ПВО С-200, семь крылатых ракет Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

По словам Конашенкова, также уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Спорное, Первомайское, Марьинка Донецкой Народной Республики, а также Марфополь Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны РФ также проинформировал, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5 314 беспилотных летательных аппаратов, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 021 танк и другие боевые бронированные машины, 1 140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 652 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 951 единица специальной военной автомобильной техники. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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