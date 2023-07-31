МО РФ сообщило об уничтожении цеха по сборке беспилотников для ВСУ в Харьковской области

По данным ведомства, он находился в районе населенного пункта Великий Бурлук

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119 районах. Кроме того, в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ", - сказал он.

Также, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Веселое Запорожской области поражен штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ. "В районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ", - добавил он.