Расчет САУ "Гиацинт-С" уничтожил немецкую самоходку на краснолиманском направлении

Также российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

ТАСС, 2 августа. Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" Центрального военного округа уничтожил немецкую САУ PzH 2000 и опорные пункты украинских войск на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов "Гиацинт-С" снайперской стрельбой поражает немецкую САУ PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов", - говорится в сообщении.

Расчеты САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр" ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений и уничтожению различных целей противника, отметили в министерстве.

Командир батарей САУ "Гиацинт-С" с позывным Оцелот добавил в разговоре с журналистами, что расчеты работают в любое время года и при любых погодных условиях. По его словам, российская артиллерия работает как с подготовленных, так и с открытых огневых позиций.