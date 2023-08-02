2 августа, 02:09
Военная операция на Украине

Расчет САУ "Гиацинт-С" уничтожил немецкую самоходку на краснолиманском направлении

Юрий Смитюк/ ТАСС, архив
© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

Также российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

ТАСС, 2 августа. Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" Центрального военного округа уничтожил немецкую САУ PzH 2000 и опорные пункты украинских войск на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

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"Во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов "Гиацинт-С" снайперской стрельбой поражает немецкую САУ PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов", - говорится в сообщении.

Расчеты САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр" ежедневно выполняют огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений и уничтожению различных целей противника, отметили в министерстве.

Командир батарей САУ "Гиацинт-С" с позывным Оцелот добавил в разговоре с журналистами, что расчеты работают в любое время года и при любых погодных условиях. По его словам, российская артиллерия работает как с подготовленных, так и с открытых огневых позиций. 

Теги:
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