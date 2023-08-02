Расчет "Солнцепека" одним залпом уничтожил более 20 бойцов ВСУ под Красным Лиманом в ЛНР

Наводчик-оператор машины с позывным Вега пояснил, что на поражение цели бойцам потребовалось три реактивных снаряда

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Расчет тяжелой огневой системы (ТОС-1А) "Солнцепек" Центрального военного округа одним залпом уничтожил более 20 украинских военных. Об этом рассказал журналистам наводчик-оператор машины с позывным Вега.

"Крайняя задача была буквально недавно. Работа производилась ночью, цель была поражена. Это было скопление живой силы противника, то есть минимальное количество потраченных ресурсов. Было поражено более 20 человек живой силы противника и несколько единиц техники", - рассказал он.

На поражение цели бойцам потребовалось три реактивных снаряда. После выполнения задачи машину засек дрон противника, но благодаря действиям экипажа "Солнцепека" и машины поддержки - бронетранспортера - машину удалось сохранить и скрыться от преследования.

"[Для ведения огня используется] боеприпас НУРС (неуправляемый реактивный снаряд - прим. ТАСС), внутри него содержится химическая смесь. При попадании снаряда в цель он разрывается, выпускается газовое облако, оно поджигается, соответственно там получается огромная температура, давление. То есть выжить практически невозможно. Газ распространятся везде: во всех укрепрайонах, боевых машинах. То есть поражает все, куда попадет", - добавил Вега.