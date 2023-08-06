МО РФ сообщило об уничтожении в Запорожье склада вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ

Кроме того, российские войска поразили ангары с авиационной техникой на аэродроме Запорожье

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили в городе Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ, также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой. Об этом сообщили официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ. Также на аэродроме Запорожье поражены ангары с авиационной техникой ВСУ", - сказал Конашенков.

Кроме того, ВС РФ поразили в районе Парасковиевки Донецкой Народной Республики пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.