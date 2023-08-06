В ВС РФ сообщили, что ВСУ при наступлении на луганском направлении теряют позиции

По словам командующего 8-й армией Геннадия Анашкина, его подразделения проводят как маневренную оборону, так и наступательные действия

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления на луганском направлении теряют позиции. Об этом заявил командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Анашкин в интервью телеканалу "Соловьев Live".

"Они наступают, но теряют позиции. <…> Если противник где-то впереди в наступлении не создал достаточно резервов, понес большие потери, это моментально используется командирами на всех уровнях. <…> Эффективно и часто применяются именно как наступательные действия, приносящие результат", - сказал Анашкин.

По его словам, подразделения 8-й армии, в зону ответственности которой входит луганское направление, с начала проведения спецоперации проводят как маневренную оборону, так и наступательные действия.

"Сегодня за ночь обстановка в целом не изменилась. Вчера были продвижения, мы взяли две позиции у противника, отбили на левом фланге", - рассказал командующий армией.