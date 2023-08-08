8 августа, 08:57,
обновлено 8 августа, 09:07
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадки десанта

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Врио губернатора Херсонской области заявил, что инцидент произошел возле села Казачьи Лагеря

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадить десант на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря в Херсонской области, сообщил журналистам врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Ночью украинские вооруженные формирования пытались высадить так называемый десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказалась в воде. Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но под плотным артиллерийским и стрелковым огнем не доплыл никто", - сообщил он.

Он добавил, что "попытка высадки пресечена, боевиков противника в районе Казачьих Лагерей нет". "Левый берег находится под надежной защитой российских войск. Все, кто попытается высадиться, будут уничтожены", - отметил Сальдо. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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