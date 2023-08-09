Путин подписал указ о присвоении 71-му мотострелковому полку наименования "гвардейский"

Глава государства отметил массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество военнослужащих, проявленных в боевых действиях по защите Отечества

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 71-му мотострелковому полку почетного наименования "гвардейский". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, присвоить 71-му мотострелковому полку почетное наименование "гвардейский", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

71-й гвардейский мотострелковый полк - тактическое формирование в составе Сухопутных войск РФ, которое было создано в 1940 году как 468-й стрелковый полк 111-й стрелковой дивизии 1-го формирования. Расформирован в январе 1992 года. В 2000 году полк воссоздан с дислокацией в поселке Ханкала под Грозным. В 2008 году полк принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру. В 2009 году формирование было вновь расформировано и возрождено в 2016 году. С 2022 года соединение участвует в специальной военной операции на Украине.

Ранее президент, говоря о столкновениях на запорожском направлении, отмечал, что там шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, в ходе которых российские бойцы показали лучшие примеры массового героизма.