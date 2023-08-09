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обновлено 9 августа, 12:30
Военная операция на Украине

МО РФ: группировка "Запад" продолжила наступательные действия на купянском направлении

© Минобороны России

По данным военного ведомства, за сутки удалось отразить шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Штурмовые отряды российской группировки войск "Запад" продолжили вести наступательные действия на купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжали ведение наступательных действий на широком фронте в своих зонах ответственности, улучшив тактическое положение", - заявил Конашенков.

По его словам, за сутки удалось отразить шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоселовского в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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