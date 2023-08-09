9 августа, 12:20, Военная операция на Украине МО РФ: группировка "Запад" продолжила наступательные действия на купянском направлении

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По данным военного ведомства, за сутки удалось отразить шесть атак и контратак подразделений 14-й, 32-й, 41-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР и урочища Маньковка в Харьковской области