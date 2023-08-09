МО РФ сообщило об успешном отражении двух атак штурмовых групп ВСУ в ДНР

По данным военного ведомства, всего на краснолиманском направлении уничтожили до 80 украинских военнослужащих

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции за минувшие сутки на краснолиманском направлении успешно отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, всего на этом направлении уничтожено до 80 военнослужащих противника.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии успешно отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, а также гаубица Д-20", - сказал он.