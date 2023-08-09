МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ у Миньковки, Красного, Авдеевки и Клещеевки

По данным военного ведомства, на донецком направлении уничтожили до 370 украинских военнослужащих

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении отразили 5 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Миньковки, Красного, Авдеевки и Клещеевки, уничтожено до 370 украинских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 5 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он.

Конашенков добавил, что "за сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих, 2 танка, 6 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20".