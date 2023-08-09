9 августа, 12:22,
обновлено 9 августа, 12:35
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении

© Минобороны России

По данным военного ведомства, потери ВСУ составили до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины на запорожском направлении в районе Работина и Успеновки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области", - сказал он.

По его данным, потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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