МО РФ сообщило об уничтожении 5,6 тыс. украинских беспилотников с начала СВО

По данным военного ведомства, также уничтожены 458 самолетов, 245 вертолетов, 428 зенитных ракетных комплексов ВСУ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России с начала спецоперации уничтожили 5,6 тыс. украинских беспилотников.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 600 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 204 танка и другие боевые бронированные машины, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 819 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 155 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.