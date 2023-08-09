9 августа, 12:24,
обновлено 9 августа, 12:42
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении 5,6 тыс. украинских беспилотников с начала СВО

© Минобороны России

По данным военного ведомства, также уничтожены 458 самолетов, 245 вертолетов, 428 зенитных ракетных комплексов ВСУ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России с начала спецоперации уничтожили 5,6 тыс. украинских беспилотников.

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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5 600 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11 204 танка и другие боевые бронированные машины, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 819 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 155 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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