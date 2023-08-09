9 августа, 12:25,
обновлено 9 августа, 12:41
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о срыве попытки ВСУ провести разведку боем в районе Приютного

© Минобороны России

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Урожайное в ДНР пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем в районе Приютного Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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