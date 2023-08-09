9 августа, 12:26
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении на херсонском направлении до 50 украинских военных

© Минобороны России

По данным военного ведомства, также уничтожена артиллерийская система М777 производства США Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении до 50 военнослужащих и артиллерийскую систему М777 производства США Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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