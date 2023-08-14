14 августа, 11:55,
обновлено 14 августа, 12:22
Военная операция на Украине

Рабочая группа по СВО направила шестой доклад президенту

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Группа отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей, сообщил ее глава Андрей Турчак

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) направила президенту РФ шестой доклад, в котором подведены итоги работы за первое полугодие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"В шестом докладе рабочей группы по СВО президенту РФ подвели итоги за первое полугодие. Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных вопросов - от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск", - написал Турчак.

Глава рабочей группы сообщил, что на основе обращений были подготовлены десятки инициатив, из которых многие стали федеральными законами. "Среди них - признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки", - указал Турчак.

Он также сообщил, что рабочая группа продолжает работать над несколькими ключевыми инициативами: обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт; установление "бесшовного механизма" перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, а также увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий; исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды; внедрение единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку и сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей. 

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация