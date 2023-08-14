Рабочая группа по СВО направила шестой доклад президенту

Группа отработала около 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей, сообщил ее глава Андрей Турчак

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) направила президенту РФ шестой доклад, в котором подведены итоги работы за первое полугодие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак.

"В шестом докладе рабочей группы по СВО президенту РФ подвели итоги за первое полугодие. Отработали около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. Решили много частных вопросов - от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск", - написал Турчак.

Глава рабочей группы сообщил, что на основе обращений были подготовлены десятки инициатив, из которых многие стали федеральными законами. "Среди них - признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки", - указал Турчак.

Он также сообщил, что рабочая группа продолжает работать над несколькими ключевыми инициативами: обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт; установление "бесшовного механизма" перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, а также увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий; исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды; внедрение единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, который включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов; зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку и сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей.