15 августа, 10:14

МО РФ показало кадры досмотра остановленного в Черном море сухогруза "Сукра Окан"

© Минобороны России/ ТАСС

В Минобороны отметили, что в ходе проверки работа инспекционной группы осуществлялась профессионально и в соответствии с требованиями международных документов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало видеозапись работы инспекционной группы и облета сухогруза "Сукра Окан", принудительно остановленного 13 августа для досмотра в Черном море.

"На видео зафиксированы облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза "Сукра Окан", моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов", - говорится в подписи к обнародованным кадрам. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе досмотра работа инспекционной группы осуществлялась профессионально и в соответствии с требованиями международных документов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 августа экипаж корабля "Василий Быков" ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

Как заявил телеканалу CNN представитель компании-судовладельца, по итогам досмотра капитан сухогруза подписал бумагу о том, что судну не было причинено "никакого ущерба и повреждений", никакой груз изъят не был. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация