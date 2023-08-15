МО РФ показало кадры досмотра остановленного в Черном море сухогруза "Сукра Окан"

В Минобороны отметили, что в ходе проверки работа инспекционной группы осуществлялась профессионально и в соответствии с требованиями международных документов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России опубликовало видеозапись работы инспекционной группы и облета сухогруза "Сукра Окан", принудительно остановленного 13 августа для досмотра в Черном море.

"На видео зафиксированы облет российским вертолетом Ка-29 не выполнившего требования по остановке сухогруза "Сукра Окан", моменты высадки группы российских военнослужащих на корабль, проверки документации и проведения досмотровых мероприятий в помещениях корабля на предмет проверки наличия запрещенных грузов", - говорится в подписи к обнародованным кадрам. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе досмотра работа инспекционной группы осуществлялась профессионально и в соответствии с требованиями международных документов.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 13 августа экипаж корабля "Василий Быков" ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

Как заявил телеканалу CNN представитель компании-судовладельца, по итогам досмотра капитан сухогруза подписал бумагу о том, что судну не было причинено "никакого ущерба и повреждений", никакой груз изъят не был.