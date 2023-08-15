Генштаб ВС РФ заявил, что США в 2028 развернут в АТР две бригады

По словам начальника Генштаба Игоря Костюкова, они будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Пентагон готовится в 2028 году развернуть в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности. Об этом заявил начальник Главного управления (ранее - Главное разведывательное управление) Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

"Пентагон готовится развернуть в 2028 году в АТР две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тыс. км, и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk c дальностью пуска 2,4 тыс. км. В качестве возможного места размещения этого оружия рассматривается японский остров Ио", - сказал он на XI Московской конференции по международной безопасности.

Костюков добавил, что особое значение США придают совместному с Японией и Республикой Корея строительству регионального сегмента глобальной системы противоракетной обороны.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.

Всего, по данным российского министерства обороны, в форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран. Примечательно, что в этом списке нет государств Запада. Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в мероприятии - КНР, Индия, ЮАР, Израиль, Турция, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия и КНДР. На конференцию также приглашены представители восьми международных организаций, среди которых ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лига арабских государств и Африканский союз.