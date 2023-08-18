На форуме "Армия-2023" показали дрон-разведчик "Шершень"

Аппарат оснащен видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами, его можно использовать при неблагоприятных погодных условиях

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. "Летающий бинокль" "Шершень", применяющийся для разведки в зоне спецоперации, показали на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом сообщил ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

"Гексакоптер "Шершень" изначально предназначался для разгона массовых мероприятий при помощи инфразвукового оружия, но был модернизирован в разведывательный дрон, <...> "летающий бинокль". Аппарат оснащен видеокамерой, тепловизионной камерой и ретрансляторами. В зоне спецоперации на данный момент применяются два наших аппарата", - сказал Долгов.

По его словам, продолжается работа над расширением возможностей аппарата. "Работаем над увеличением протяженности полета "Шершня". Также дорабатывается полезная нагрузка - инфразвук <...>. После планируется проведение официальных испытаний с привлечением добровольцев", - добавил специалист.

"Шершень" способен эксплуатироваться в неблагоприятных погодных условиях - от минус 20 до 40 градусов. Высота полета дрона - до 3 км. Максимальная дальность полета - до 12 км. Дальность видеопередачи аппарата составляет 20 км. Максимальная масса полезной нагрузки - 3 кг.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.