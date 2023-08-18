Минобороны РФ предложило Белоруссии создать координационный совет по работе с молодежью

Он нужен для противодействия проводимой Западом информационно-психологической войне, заявил замглавы ведомства Виктор Горемыкин

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России выступило с предложением о создании совместного с белорусским Минобороны координационного совета для системной работы с молодежью в целях противодействия проводимой Западом информационно-психологической войне. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

"В целях упорядочивания этой работы предлагается сформировать координационный совет или рабочую группу при министерствах обороны России и Республики Беларусь с включением квалифицированных специалистов, деятелей культуры, консультантов по научным и историческим вопросам, военных экспертов, обладающих обширными военными знаниями и практическим опытом, представителей молодежных движений", - сказал Горемыкин.

Он отметил, что в настоящее время системная работа в деле патриотического воспитания молодежи и сохранения военно-исторического наследия важна как никогда. "На наш взгляд, главным объектом информационно-психологической войны, объявленной нам Западом, является, прежде всего, молодежь. Именно поэтому совместная деятельность по борьбе за историческую правду должна вестись беспрерывно и на постоянной основе с охватом всех категорий молодых граждан", - указал генерал-полковник.

По словам Горемыкина, в такой работе необходимо использовать инновационные активные и интерактивные формы и методы. "Организовывать проведение патриотических цифровых уроков на основе подготовленного видеоматериала, ток-шоу на медиаресурсах вооруженных сил для молодежи. Усилить просветительскую роль выставочной деятельности с широким показом в городах, гарнизонах, школах, вузах рассекреченных и малоизученных архивных документов, изобличающих фашизм и неонацизм, в том числе с распространением их посредством интернета через мессенджеры и социальные сети", - привел примеры заместитель министра обороны.

Генерал-полковник также предложил организовывать панельные дискуссии и открытые диалоги с приглашением на них ярких спикеров, историков, ветеранов боевых действий, а также сформировать лекторские группы по аналогии с пропагандистской работой в зоне спецоперации.

Горемыкин выразил уверенность в том, что II Международный антифашистский конгресс в Минске сыграет свою роль в консолидации усилий международного сообщества по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма в современных условиях. "В следующем году предлагается продолжить традицию и провести III Международный антифашистский конгресс на территории Российской Федерации", - сообщил заместитель министра обороны РФ.