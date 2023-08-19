Сальдо сообщил об отсутствии планов объявления мобилизации в Херсонской области

По словам врио губернатора региона, распространяемые слухи об этом не соответствуют действительности

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Распространяемые слухи о мобилизации в Херсонской области не соответствуют действительности, она не планируется. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется", - написал Сальдо.

Он добавил, что распространяемые пропагандой киевского режима распечатки "указа" являются "примитивной подделкой с многочисленными ошибками".

Сальдо призвал доверять только официальным источникам. "От себя лично могу добавить, что очень многие херсонцы добровольно поступают на службу в ВС РФ и другие военные формирования, чтобы громить врага, приносящего неисчислимые бедствия их малой родине", - отметил врио губернатора Херсонской области.