Более 20 российских подразделений в зоне СВО выбрали своими обозначениями имена святых

В частности, среди них бригада Князя Владимира, батальоны Александра Невского и Архангела Михаила

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Более 20 воинских подразделений, выбравших себе в качестве обозначений имена святых, сегодня находятся в зоне спецоперации, сообщил ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской епархии РПЦ протоиерей Александр Добродеев.

На стенде военного отдела Московского патриархата, как передает корреспондент ТАСС, представлены шевроны более 20 подразделений, выбравших себе имена святых: бригад Князя Владимира, Донецкой иконы Богородицы и Феодора Ушакова, батальонов Александра Невского, Архангела Михаила, Апостола Павла, Иоанна Русского, Дмитрия Донского, Дмитрия Солунского, Андрея Осляби, Евгения Родионова, Ильи Муромца, Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Александра Пересвета, рот Николая Японского, 40 мучеников Севастийских.

"Некоторые воинские части взяли себе на вооружение имена святых. И когда эти шевроны человек пришивает, это символ того, что он приверженец этих небесных сил, это как малая икона. Имя святого, которое у него на рукаве, придает ему силу духа", - сказал Добродеев.

Как пояснили ТАСС в синодальном отделе Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, решение присуждать воинским подразделениям не только буквенные и цифровые обозначения, но и имена святых - их небесных покровителей, было принято "в рамках мероприятий по повышению морально-психологической составляющей в ряде подразделений в зоне СВО".

"Таким образом у бойцов формируется дополнительная коллективная идентичность, а их небесный покровитель становится для них примером. Командование таких подразделений отмечает улучшение в них морально-психологической составляющей и воинской дисциплины", - отметили в синодальном отделе.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.