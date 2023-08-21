МО РФ сообщило об отражении пяти атак 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

По данным ведомства, атаки отразили в районе Работина Запорожской области

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал он.