Офицер 1-й гвардейской танковой армии РФ Западного военного округа рассказал, что штурмовую группу уничтожили сосредоточенным огнем артиллерии

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Украинские военные попытались взять штурмом позиции на подступах к освобожденному российскими силами селу Новоселовское в ЛНР, их штурмовая группа уничтожена огнем артиллерии в понедельник. Об этом сообщил ТАСС офицер 1-й гвардейской танковой армии РФ Западного военного округа.

"На подступах к Новоселовскому мы с дрона заметили штурмовую группу противника, которая готовилась к штурму населенного пункта. После обнаружения координаты были оперативно переданы артиллеристам, после чего противник был уничтожен сосредоточенным огнем артиллерии", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что нескольким бойцам ВСУ удалось сбежать с поля боя, они не стали эвакуировать раненых товарищей.

5 августа сообщалось, что российские военные на купянском направлении освободили населенный пункт Новоселовское в Луганской Народной Республике. В ходе боя ВСУ потеряли более 100 человек.