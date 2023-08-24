МО РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении

По данным военного ведомства, уничтожено до 50 украинских военных

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Группировка "Запад" в течение суток отразила пять атак противника на купянском направлении, уничтожено до 50 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили успешное ведение наступательных действий в назначенных зонах ответственности. В результате мужественных действий подразделений, ударов армейской авиации и огня артиллерии, отражено пять атак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области", - заявил Конашенков.

По его словам, за сутки на данном направлении было "уничтожено до 50 украинских военных, 2 боевые машины пехоты, 3 пикапа и 3 артиллерийские системы М777 производства США".