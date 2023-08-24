МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ у Северного, Берестового и Невельского

По данным военного ведомства, уничтожены до 125 военных ВСУ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские военные на донецком направлении успешно отразили за сутки шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Северного, Берестового, Невельского, уничтожили до 125 военных противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации успешно отражено шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Берестовое и Невельское Донецкой Народной Республики. В течение суток на донецком направлении уничтожено до 125 украинских военнослужащих, танк, 4 боевые машины пехоты, 4 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - сказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР уничтожен склад боеприпасов, уточнил Конашенков.