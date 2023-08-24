24 августа, 10:04,
обновлено 24 августа, 10:09
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на за сутки на краснолиманском направлении до 80 человек

© Минобороны России

Военное ведомство заявило об отражении трех атак ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на краснолиманском направлении до 80 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Общие потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины 2 два пикапа", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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