МО РФ сообщило об уничтожении четырех складов боеприпасов ВСУ

По данным военного ведомства, они находились в Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в ДНР

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области уничтожен пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Также уничтожены четыре склада боеприпасов противника в районах населенных пунктов Львово Херсонской области, Михайловка Харьковской области, Искра Днепропетровской области и Красногоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах.