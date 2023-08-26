Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения опорного пункта ВСУ и бронетранспортера США

По данным ведомства, российские военнослужащие использовали при этом FPV дроны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили опорный пункт националистов и бронетранспортер М113 американского производства при помощи FPV дронов. Соответствующие видео распространило Минобороны РФ.

На первом видео с коптера видно окопанную траншейную линию и двух бойцов националистов, которые скрываются в опорном пункте. Далее следует транляция с дрона, который подлетает к опорнику и уничтожает его.

На другом видеоматериале БТР М113 двигается по проселочной дороге, над ним нависает беспилотник, догоняет его и поражает этот вид техники.