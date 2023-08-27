Минобороны РФ сообщило об ударе по аэродрому в Киевской области

По данным ведомства, все назначенные объекты поражены

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ ночью нанесли удар высокоточным оружием по аэродрому в районе села Пинчуки в Киевской области, цель достигнута.

От этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар <...> по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области, - сказал он. - Цель удара достигнута".

По словам Конашенкова, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, ВС РФ поразили все назначенные объекты.