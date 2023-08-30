ВС РФ поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев сообщил о ракетно-бомбовом ударе по силам противника в районе населенного пункта Красногоровка

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские войска нанесли поражение двум пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

"Артиллерией группировки нанесено поражение двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка. Уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса" в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки", - сказал Астафьев.

По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня, четыре гаубицы Д-30, артиллерийское орудие американского производства М777 калибра 155 мм, шесть минометов калибра 120 мм.

Кроме того, Астафьев сообщил о ракетно-бомбовом ударе по силам противника в районе населенного пункта Красногоровка. "Авиация Южной группировки войск нанесла ракетно-бомбовый удар по району сосредоточения вооружения, живой силы и военной техники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка. Также по скоплениям живой силы противника отработали самолеты штурмовой и вертолеты армейской авиации на лисичанском, соледароартемовском, александрокалиновском и марьинском направлениях", - заявил начальник пресс-центра группировки.