Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Воскресенским районом Подмосковья

По данным ведомства, Украина предприняла попытку атаковать объекты России беспилотником

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он перехвачен над Московской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - заявили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом беспилотнике. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет.