31 августа, 05:00,
обновлено 31 августа, 05:08
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника над Воскресенским районом Подмосковья

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

По данным ведомства, Украина предприняла попытку атаковать объекты России беспилотником

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он перехвачен над Московской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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"Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области", - заявили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом беспилотнике. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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