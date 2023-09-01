В РФ разработали платформу для управления вооружениями и военными объектами

В Ростехе сообщили, что решение разработки НПП "Исток" им. Шокина холдинга "Росэлектроники" способно обеспечивать прозрачность эксплуатации оборудования и выявлять тенденции в его работе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал платформу на базе интернета вещей, которая позволит управлять вооружением и военными объектами и создавать их цифровые двойники. Об этом сообщили журналистам в Ростехе.

"Модуль позволяет организовать систему мониторинга и управления техническими процессами, а также сформировать цифровой двойник вооружений, спецтехники, инженерной инфраструктуры или технологических установок", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что решение разработки НПП "Исток" им. Шокина холдинга "Росэлектроники" способно обеспечивать прозрачность эксплуатации оборудования и выявлять тенденции в его работе, а также прогнозировать состояние аппаратуры и планировать необходимое техническое обслуживание.

Как отметил директор по цифровой трансформации НПП "Исток" им. Шокина Виталий Александров, в перспективе система сможет охватить "почти весь спектр задач, связанных с повседневной деятельностью вооруженных сил и с управлением жизненным циклом ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники - прим. ТАСС)".