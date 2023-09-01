Путин назвал Барклая-де-Толли выдающимся военачальником "наравне с Кутузовым"

Президент поинтересовался, почему новую школу в Подмосковье назвали именем князя Петра Багратиона

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался, почему новую школу в Подмосковье назвали только именем генерала, князя Петра Багратиона, "забыв" другого героя Отечественной войны 1812 года - Михаила Барклая-де-Толли.

Глава государства по видео-конференц-связи принял участие в церемонии открытия новых школ в регионах. В их числе - школа "Багратион" в Одинцовском районе Подмосковья, рассчитанная на 2,2 тыс. мест.

Путин поинтересовался, почему школа назвала именно так. "Барклая-де-Толли не забыли? Был такой тоже у нас выдающийся военачальник наравне с [полководцем Михаилом] Кутузовым", - с улыбкой уточнил президент.

Ему рассказали, что школа находится в ЖК "Гусарская баллада", где все улицы названы в честь героев войны 1812 года. Название "Багратион" для нового образовательного центра было выбрано вместе с жителями.