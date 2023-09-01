Удмуртия ожидает увеличения числа вакансий на предприятиях ОПК на 3-5 тыс.

Глава региона Александр Бречалов отметил, что республика продолжает бороться за кадры из других регионов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Число вакансий на предприятиях ОПК в Удмуртии составляет около 4 тыс., власти республики к концу года ожидают увеличения показателя на 3-5 тыс., сообщил в эфире телеканала "Моя Удмуртия" глава региона Александр Бречалов.

"Сейчас актуальных вакансий в ОПК 4 тысячи, на сегодняшнее время. До конца года, я думаю, что где-то еще 3-5 тыс. к этому числу присоединится", - сказал Бречалов.

Он отметил, что число вакансий увеличится не только из-за объемов роста производства продукции военного назначения. "Не только продукция военного назначения, еще и гражданского назначения делают наши предприятия, поэтому работа ответственная и интересная, хорошо оплачиваемая, это уже факт", - сказал глава Удмуртии.

Он отметил, что республика продолжает бороться за кадры из других регионов. "У нас больше сейчас приезжает людей именно работать, чем уезжает. Это очень хорошие показатели, хорошие условия труда, есть что предложить рабочими и людям из других регионов", - заключил Бречаловв.