Военнослужащий заявил, что время подготовки снайпера в зоне СВО сократилось до полугода

Командир группы мобильных тяжелых снайперов Тихоокеанского флота с позывным Ярый отметил, что для подготовки стрелка-высокоточника необходимо потратить от 3 до 5 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Время, требующееся для подготовки снайпера, в условиях проведения спецоперации сокращается с 3-5 лет до полугода. Об этом рассказал ТАСС командир группы мобильных тяжелых снайперов Тихоокеанского флота (ТОФ) с позывным Ярый.

"В мирное время, чтобы подготовить стрелка-высокоточника, именно боевого снайпера, необходимо потратить от 3 до 5 лет. В боевое время, в зоне СВО это занимает до полугода, потому что боеприпасов расходуется больше, и есть желание быстрее научиться. Тут же в чем смысл: просто так взять и научить человека не получится, должно быть очень-очень большое желание", — сказал он.

Снайпер ранее также сообщал, что кандидат на зачисление в группу мобильных тяжелых снайперов ТОФ должен пройти четыре этапа отбора, в том числе психологический.