Командира отряда "Ахмат" Евгения Писаренко посмертно наградили орденом Мужества

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов передал награду отцу погибшего военнослужащего

ТАСС, 2 сентября. Командира батальона спецназа "Ахмат" Евгения Писаренко, погибшего в начале июля в зоне проведения специальной военной операции (СВО), посмертно наградили орденом Мужества и медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Боевой генерал, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов передал отцу Евгения - Валерию Писаренко удостоверение к государственной награде - ордену Мужества. Кроме того, я принял решение посмертно наградить Евгения Писаренко медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", которая также была передана Валерию Писаренко", - написал Кадыров.

По его словам, Писаренко пал геройской смертью и вписал свое имя в список достойнейших защитников Отечества.

"Товарищи по оружию его знали под позывным Большой. Во время штурма Марьинки он под плотным огнем врага сумел вывести раненых наших парней, а после вернулся на передовую и продолжил бой с врагом. <…> Его родной брат, к слову, тоже сегодня находится на передовой в зоне СВО и успешно бьет нацистов. Именно благодаря таким истинным патриотам торжествовала справедливость во все времена, а враги России терпели сокрушительное поражение", - добавил глава Чечни.