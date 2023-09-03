На Балтфлоте начались специальные учения подразделений МТО с участием более 1 тыс. военных

На береговых базах и в море специалисты, в частности, выполнят ремонт якобы поврежденных судов

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Специальные учения подразделений материально-технического обеспечения Балтийского флота начались в Калининградской области. В маневрах в море и на берегу задействовано более 1 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов и 100 единиц военной и специальной техники, сообщила пресс-служба флота.

"Военнослужащие подразделений МТО были подняты по тревоге. Совершив многокилометровые марши в район проведения учения, они приступили к отработке комплексных нормативов по развертыванию современных мобильных пунктов управления, полевых лагерей и пунктов обеспечения", - говорится в сообщении.

В рамках учений отрабатывается обустройство пунктов ремонта условно поврежденной техники, эвакуации и ремонта боевых машин, получивших "повреждения" в общевойсковом бою. На береговых базах и в море специалисты МТО выполнят ремонт и восстановление технической готовности "поврежденных" кораблей и судов.

Также, согласно сценарию учений, будут наводиться понтонные переправы через водные преграды для оперативной переброски военной техники. В морских полигонах и в базах специалистами тыловых структур будет организовано обеспечение морским оружием кораблей, выполняющих учебные задачи в море.

"Учения структур МТО Балтийского флота продлятся до конца предстоящей недели. Всего в тыловых маневрах задействовано более 1 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов и порядка 100 единиц военной и специальной техники", - отметили в пресс-службе.