Атаман казачьего войска заявил, что наемники под Соледаром выполняют функцию заградотрядов

По словам Виталия Кузнецова, слышна "либо английская речь, либо польская"

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Англоговорящие наемники и поляки противостоят казакам бригады "Терек" под Соледаром. Как правило, наемники не вступают в бой, а выполняют функцию заградотрядов, рассказал ТАСС основатель подразделения, атаман Терского казачьего войска, казачий генерал Виталий Кузнецов.

"Впереди нас наемники, мы находим иностранное вооружение, слышим речь. Либо английская речь, либо польская. Иногда доходило до того, что поляки подходили на 150 м и кричали: "русские, сдавайтесь, казаки, сдавайтесь". Там профессионалы, противника не надо недооценивать. Как правило, они вперед закидывают ВСУ, наверно, мобилизованных, они людей этих не жалеют, и за ними стоят заградотряды наемников", - сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что бойцы добровольческой бригады "Волки" в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников и военнослужащих украинской армии.

В Минобороны РФ 10 июля сообщили, что более 11 тыс. наемников прибыли на территорию Украины с начала специальной военной операции, почти 5 тыс. ликвидированы, более 2 тыс. наемников продолжают действовать в рядах ВСУ.