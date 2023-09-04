Самолеты РФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Суда производства США следовали в направлении Крыма

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера производства США с украинскими десантниками, которые следовали в направлении Крыма.

Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, быстроходные военные катера Willard Sea Force были уничтожены в понедельник, 4 сентября, в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря. Суда с десантниками ВСУ на борту следовали в направлении мыса Тарханкут.

Ранее министерство сообщало об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. В результате 29-30 августа морская авиация России сорвала попытку высадки отряда ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций.