4 сентября, 03:17,
обновлено 4 сентября, 03:37
Военная операция на Украине

Самолеты РФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Суда производства США следовали в направлении Крыма

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера производства США с украинскими десантниками, которые следовали в направлении Крыма.

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Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, быстроходные военные катера Willard Sea Force были уничтожены в понедельник, 4 сентября, в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря. Суда с десантниками ВСУ на борту следовали в направлении мыса Тарханкут.

Ранее министерство сообщало об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. В результате 29-30 августа морская авиация России сорвала попытку высадки отряда ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. 

Теги:
СШАРоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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