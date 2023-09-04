МО РФ заявило о ведении действий по улучшению положения в районе Работина и Вербового

По данным ведомства, потери противника составили более 115 военнослужащих

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в прошедшие сутки вели действия по улучшению тактического положения в районах Работина и Вербового в Запорожской области, войска также отразили контратаку ВСУ.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что потери противника составили более 115 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777, 2 самоходные гаубицы М109 Paladin и 2 гаубицы М119 производства США, а также 2 орудия Д-30 и 1 - Д-20.