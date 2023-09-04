4 сентября, 10:22,
обновлено 4 сентября, 10:44
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 35 военнослужащих

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад боеприпасов, а также до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, 8 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Понятовка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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