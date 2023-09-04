Минобороны РФ заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 35 военнослужащих

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили склад боеприпасов, а также до 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения противника уничтожены до 35 украинских военнослужащих, 8 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица "Мста-Б". В районе населенного пункта Понятовка Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны", - говорится в сообщении.