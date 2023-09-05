Российские "Грады" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны РФ пояснили, что поражения и воздушная разведка целей осуществлялись с помощью беспилотников

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили минометный расчет и склад с боеприпасами украинских националистов на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Получив координаты расположения минометного расчета противника, военнослужащие расчетов прибыли в район боевого применения. Произведя развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и залпом реактивных снарядов калибра 122 мм уничтожили противника на расстоянии около 10 км. Кроме того, военнослужащие вторым залпом произвели уничтожение скопления личного состава ВСУ, планирующего произвести ротацию подразделения на опорном пункте", - сообщили в российском военном ведомстве.

Контроль поражения и воздушная разведка целей осуществлялись с помощью беспилотников, добавили в Минобороны РФ.