5 сентября, 07:11
Военная операция на Украине

Под Херсоном уничтожили пункт управления бригады теробороны и лодку ВСУ

Ликвидированы 11 украинских военнослужащих, сообщил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 5 сентября. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки пункт управления бригады теробороны и лодку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены лодка и пять боевиков ВСУ, пункт управления одной из бригад теробороны", - сказал он, уточнив, что ликвидированы 11 военнослужащих ВСУ, 6 получили ранения, 2 машины выведены из строя.

В островной зоне уничтожен 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему, на каховском направлении - место временной дислокации ВСУ с 15 военнослужащими, еще 9 ранены и 3 машины выведены из строя. 

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