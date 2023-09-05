5 сентября, 08:57

Шойгу сообщил о готовности всех теплогенерирующих объектов МО РФ к отопительному сезону

© Минобороны России

По словам главы ведомства, в пяти субъектах отопление уже запущено

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Все теплогенерирующие объекты Минобороны (МО) России обслужены и готовы к отопительному сезону, в пяти субъектах отопление уже запущено. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) России.

"Обслуживание и ремонт теплогенерирующих объектов проведены заблаговременно. Работы выполнены в полном объеме, включая техническое обслуживание, капитальный и текущий ремонты казарменно-жилищного фонда коммунальных объектов. Завершен навигационный завоз, созданы нормативные запасы топлива в районах Крайнего Севера", - сказал он.

По словам министра, в пяти субъектах отопление уже запущено. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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