Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ДНР пункта управления беспилотниками ВСУ

Всего на донецком направлении потери противника составили до 225 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военные возле Первомайского в ДНР уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, всего на донецком направлении потери противника составили до 225 военных.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. <...> Также в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, боевую машину РСЗО "Град".