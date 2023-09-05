5 сентября, 12:18,
обновлено 5 сентября, 12:27
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в ДНР пункта управления беспилотниками ВСУ

© Минобороны России/ ТАСС

Всего на донецком направлении потери противника составили до 225 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские военные возле Первомайского в ДНР уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, всего на донецком направлении потери противника составили до 225 военных.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. <...> Также в районе населенного пункта Первомайское Донецкой Народной Республики уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РФ, также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, девять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, боевую машину РСЗО "Град". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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