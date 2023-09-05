5 сентября, 12:19
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял более 70 военных

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на краснолиманском направлении более 70 военных и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-20", - отметили в российском оборонном ведомстве. 

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© Информационное агентство ТАСС
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