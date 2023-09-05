Минобороны РФ сообщило о перехвате 21 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган"

При помощи РЭБ было сбито 33 беспилотника ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили 21 снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ураган", при помощи РЭБ было сбито 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка, Залиман, Краснореченское Луганской Народной Республики, Берестовое, Петровское, Семигорье, Веселое Донецкой Народной Республики, Харьково, Романовское, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, Голая Пристань и Новая Маячка Херсонской области.

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 409 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11 653 танка и другие боевые бронированные машины, 1 148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 715 единиц специальной военной автомобильной техники.