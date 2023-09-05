5 сентября, 12:22,
обновлено 5 сентября, 12:26
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении пунктов управления бригад ВСУ в районе Угледара и Раздоловки

© Минобороны России/ ТАСС

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации за сутки поразили пункты управления бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и Раздоловки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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