МО РФ сообщило о поражении пунктов управления бригад ВСУ в районе Угледара и Раздоловки

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации за сутки поразили пункты управления бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара и Раздоловки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 132 районах.