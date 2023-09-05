5 сентября, 12:23,
обновлено 5 сентября, 12:28
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

© Минобороны России/ ТАСС

По данным ведомства, противник потерял до 175 военных

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 175 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.

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"Подразделениями группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении нанесено комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики, - проинформировали в военном ведомстве. - В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 автомобиля, а также 2 орудия: Д-20 и Д-30". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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