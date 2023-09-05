Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 175 военных

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на южнодонецком направлении до 175 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.

"Подразделениями группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении нанесено комплексное огневое поражение двум скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики, - проинформировали в военном ведомстве. - В районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 175 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 4 автомобиля, а также 2 орудия: Д-20 и Д-30".